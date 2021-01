Wegen anstehender Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Johann Baptist am Marktplatz wird demnächst ein Gerüst aufgebaut und die Baustelle wird eingerichtet. Die Bauarbeiten werden jedoch zuerst auf der Seite zum Marktplatz und Stadtbach begonnen. Dort ist der Start der 8. Januar. In der Rathausgasse beginnt der Gerüstbau erst zum 8. Februar. Dies wurde von uns falsch kommuniziert.

Die Wertstoffinsel in der Rathausgasse muss dann entfernt werden. Auch einige Parkplätze in der Rathausgasse entlang der Kirchenmauer für Kirchenangestellte und städtische Beschäftigte werden aufgrund der Baustelleneinrichtung ab 8. Februar 2021 gesperrt. Durch die Verlegung der Mitarbeiterparkplätze wird die Zahl der frei verfügbaren Plätze tagsüber oftmals deutlich geringer sein.