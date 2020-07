Nach der Lockerung der Reisebeschränkungen nimmt die Fluggesellschaft Ryanair den Betrieb am Flughafen in Memmingen wieder auf. Im Rahmen des Sommerflugplans 2020 bietet die Airline mehr als 20 internationale Verbindungen zum/vom Allgäu Airport an, erklärte Ryanair in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Flughafen. Ab 1. Juli können Reisende dann von Memmingen aus unter anderem wieder nach Faro, Mallorca, Kreta oder auch Sizilien fliegen.

Mit der Wiederaufnahme der Verbindungen möchte die Fluggesellschaft den Reiseverkehr von Geschäfts- und Urlaubsreisenden am Memminger Flughafen ankurbeln und auch die Wirtschaft und den regionalen Tourismus unterstützen.

"Wir sind stolz darauf, die Verbindungen für den Sommer 2020 wieder aufzunehmen, was zur Erholung der Wirtschaft und des regionalen Tourismus beitragen wird, Freunde und Familien wieder zusammenbringen und das Allgäu mit Zielen in ganz Europa verbinden wird", erklärte Tanja Ehrlich, PR- und Kommunikationsmanagerin für Ryanair DACH, in der Mitteilung. Für den Geschäftsführer des Memminger Flughafens, Ralf Schmid, ist die Wiederaufnahme des Flugverkehrs durch Ryanair "ein wichtiges Signal auf dem Weg zurück zur Normalität." Vor jedem Start und jeder Landung kümmere sich der Flughafen um die Einhaltung aller Hygienevorschriften, ergänzte Schmid.