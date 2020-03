Der Rotary-Club Memmingen-Allgäuer Tor hat vergangenes Wochenende zum vierten Mal sein Förderprojekt für begabte junge Musiker und Musikerinnen aus dem gesamten Allgäu in Memmingen veranstaltet. Die Jury hat dabei acht Preisträger aus zwei Altersgruppen prämiert, wie aus einer Pressemeldung des Rotary-Clubs hervorgeht. Vier Teilnehmer haben demnach jeweils 1.000 Euro, die anderen vier jeweils 500 Euro erhalten.

18 Jugendliche waren für die Endrunde zugelassen. In ihren Vorträgen zeigten sie "höchst musikalisches Niveau". Aufgrund des Coronavirus hat das Vorspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Eine fünfköpfige Jury hat zudem in einem individuellen Gespräch den besonderen Förderungsbedarf jedes Teilnehmers ergründet. Alle Musiker der Endrunde dürfen unter anderem an einem zweitätigen Seminar teilnehmen. Darin enthalten sind ein Shooting professioneller Künstlerfotos, Hilfen in Musiktheorie und Gehörbildung sowie ein 5-stündiges Bühnenpräsenz-Training bei einer professionellen Schauspielerin und Sängerin, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Alle Preisträger stellen sich im kommenden Jahr am 21. März in einem Konzert in einem kleinen Saal der Stadthalle Memmingen der Öffentlichkeit vor.