Für den Donnerstagabend haben Gegner der geltenden Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine Demonstration in Memmingen angemeldet. Wie die Stadt mitteilt, sind bis zu 1.000 Teilnehmer zugelassen.

Hier kommt es vermutlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen



Den Demonstranten genehmigte die Stadt folgende Route:

Start am Schrannenplatz - Lindentorstraße - Waldhornstraße (Querung Maximilianstraße) - Salzstraße - Kalchstraße - Marktplatz - Zangmeisterstraße - Buxacher Straße - Hopfenstraße - Crusiusstraße - Seyfriedstraße - Stadtweiherstraße - Bodenseestraße - Lindauer Straße - Weberstraße - Baumstraße - Ziel erneut am Schrannenplatz.





Sperrungen und Umleitungen - Belastung für Verkehrsteilnehmer

Erlaubt ist die Demonstration ab ca. 17:30. Das Ende wird für etwa 21 Uhr erwartet. Aufgrund der umfangreichen Route, wird voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Durchfahrt am Schrannenplatz und die Einmündungen aus der Hirschgasse und der Rabenstraße werden gesperrt sein. Autofahrer sollen den Bereich bitte weiträumig umfahren. Umleitungen seien ausgeschildert, so die Stadt weiter.

Demonstration in Querdenker-Gruppen angekündigt und beworben

Der Protestzug in Memmingen wird bereits in einschlägigen Querdenker-Gruppen im Messenger-Dienst "Telegram" beworben. In der Gruppe "Querdenken Allgäu" wird die Aktion als "Freiheits-Spaziergang" bezeichnet und mit dem Slogan "Garantiert ohne Maskenpflicht" beworben.