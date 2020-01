Ein 47-jähriger Familienvater ist am Landgericht Memmingen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte in seiner Memminger Wohnung mit weichen und harten Drogen gehandelt und selbst immer wieder Cannabis und Kokain konsumiert, bis sein 16-jähriger Sohn ihn deshalb bei der Polizei anzeigte. Im April 2019 wurde der Angeklagte durch ein Münchner Spezialeinsatzkommando festgenommen. Das teilte die Allgäuer Zeitung in ihrer Freitagsausgabe mit.

Der 16-jährige Sohn erklärte vor Gericht, dass sich das Verhalten des Vaters durch den Drogenkonsum in Verbindung mit erheblichen Alkoholmengen immer schlechter auf das Zusammenleben ausgewirkt habe. Sein Vater sei leicht reizbar und zunehmend aggressiver geworden, heißt es in der AZ weiter. Weil der Jugendliche keinen anderen Ausweg mehr sah und weil er einen Lebensunterhalt durch Drogengelder ablehnte, habe er sich schließlich zu einer Anzeige bei der Memminger Polizei entschlossen.

Nach Angaben der AZ zeigte sich der 47-Jährige aufgrund der erdrückenden Beweislage und unter dem Druck der monatelangen Untersuchungshaft vor dem Landgericht geständig und räumte die wesentlichen Anklagepunkte ein. Er wurde zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, gleichzeitig wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.