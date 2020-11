An den vier Samstagen vor Weihnachten wird wie in der Vergangenheit von der Stadt Memmingen ein kostenloser "Park & Ride-Service" auf zwei Busrouten angeboten. Auf der Route NORD startet der Bus an der Firma Pfeifer Seil- und Hebetechnik und führt über die Firma Metzeler zum Rossmarkt (unterhalb des Fuggerbaus) im 10-Minuten-Takt in die Innenstadt. Die Route SÜD beginnt an der Firma Magnet Schultz und fährt zur Martinskirche im 20-Minuten-Takt in die Innenstadt. Dieses Angebot wird seit Jahren sehr gut angenommen. Die Kosten werden von der Stadt Memmingen getragen.

Förderung des Weihnachtsgeschäfts 2020

Zur Förderung des Weihnachtsgeschäfts 2020 und um den Bürgerinnen und Bürgern die zum 13.12.2020 eingeführten Fahrplanverbesserungen im Rahmen der Betriebsstufe 1 zur Umsetzung des Harmonisierungskonzeptes Stadtbus Regionalbus zu präsentieren, wird dieses Angebot an den vier Adventssamstagen auch auf den öffentlichen Linienverkehr im Stadtgebiet Memmingen ausgedehnt.

An den ersten beiden Adventssamstagen, also am Samstag, den 28.11.2020 und am Samstag, den 05.12.2020 wird das Angebot wie in der Vergangenheit auf den Linien 1 und 2 des Stadtverkehrs angeboten. Damit können die Bürgerinnen und Bürger aus dem Westen (Berliner Freiheit) bzw. dem Osten (Kalkerfeld) ebenfalls kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt fahren.

Ab dem dritten Adventssamstag wird das kostenfreie Angebot auf alle Linien und Haltestellen auf dem Stadtgebiet Memmingen, die in das Harmonisierungskonzept Stadtbus Regionalbus mit einbezogen sind, ausgeweitet.

Damit können am dritten Advent die Bürgerinnen und Bürger mit folgenden Linien aus sämtlichen Destinationen im Stadtgebiet Memmingen kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt fahren:

Linie 1 (Berliner Freiheit-ZOB-Waldfriedhof-Kalkerfeld)

Linie 2 (Hühnerberg-Klinikum-ZOB-Memminger Osten)

Linie 3 (ab Eisenburg-Amendingen-ZOB)

Linien 250, 959, 963 (ab Steinheim-ZOB)

Linie 964 (ab Buxheimer Straße-ZOB)

Linie 965 (ab Dickenreis-ZOB)

Linie 966 (ab Ferthofen-Volkratshofen-Hart-ZOB)

Am vierten Advent greifen dann zusätzlich die Verbesserungen der ab 13.12.2020 umgesetzten Betriebsstufe 1 des Harmonisierungskonzeptes Stadtbus Regionalbus so dass die Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag zusätzlich zu den verdichteten Taktzeiten auch den neuen Kurs auf der Linie 3 in Richtung Eisenburg, die neue Linie 5 vom ZOB über Neubruch nach Dickenreishausen mit Rufbusanbindung Hart Buxach sowie die neue Linienführung der Linie 955 von Ottobeuren über das Oberried kennenlernen können.

Die Unternehmer werden das entsprechende Angebot vorab bei der Regierung von Schwaben als Sonderaktion anzeigen. Die Kosten für die Fahrscheine werden auch hier von der Stadt Memmingen übernommen.

Die gesamte Regelung steht unter dem Vorbehalt, dass keine entgegenstehenden einschränkenden Regelungen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie ergehen.

„Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass die Bürgerschaft an den vier Samstagen kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt gelangen und die Neuerungen im Rahmen der Umsetzung der Betriebsstufe 1 des Harmonisierungskonzeptes Stadtbus Regionalbus kennenlernen kann“, erläutert Oberbürgermeister Manfred Schilder.