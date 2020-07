Ab sofort verbindet Wizz Air dreimal wöchentlich die Insel Zypern im östlichen Mittelmeer mit dem Allgäu Airport in Memmingen. „Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Wizz Air bereits voll durchgestartet ist und fast alle seine Ziele wieder anfliegt“, so der Flughafen-Vertriebsleiter Marcel Schütz bei der Verabschiedung des Erstflugs am Samstag.

Dreimal pro Woche nach Zypern

Flugziel ist die mediterrane Hafenstadt Larnaca an der Südküste Zyperns. Nach Larnaca fliegt Wizz Air ab Memmingen auch während der Herbst- und Wintersaison – drei Mal pro Woche. Die Republik Zypern ist Mitglied der Europäischen Union, daher bestehen keine weiteren Einreisebeschränkungen. Reisende müssen sich vor Abflug online registrieren, um einen Cyprus Flight Pass zu erhalten.

Nächstes Ziel: Bukarest

Ab 8. August folgt das nächste Ziel, dann wird wieder die rumänische Hauptstadt Bukarest angeflogen. Als neues und somit siebtes Ziel in Rumänien soll mit Beginn des Winterflugplans die Stadt Bacău im Nordosten des Landes, das wirtschaftliche Zentrum der Region Moldau.