Nach der Auftaktveranstaltung im November 2019 zur Bürgerbeteiligung für das neue Bahnhofsareal in Memmingen, findet im Februar nun die erste Themenwerkstatt statt. Dort sollen auch die Ergebnisse der Online-Befragung zum neuen Bahnhofsareal vorgestellt werden.

Zusammen mit den Bürgern sollen die inhaltlichen Rahmenbedingungen für ein Wettbewerbsverfahren erarbeitet werden. Wie das Bahnhofsareal in Zukunft genutzt werden soll und wie das Stadtbild mit einzubinden ist, soll Schwerpunkt der Treffen sein. In mehreren Arbeitsgruppen können sich die Teilnehmer dazu austauschen. Laut dem Memminger Stadtplanungsamt soll außerdem ein neuer Name für das Projekt gefunden werden.

In 2020 sollen insgesamt drei dieser Veranstaltungen stattfinden, die erste Themenwerkstatt am Samstag, 8. Februar von 10:00 bis 14:30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Kleine Saal in der Memminger Stadthalle. Zur besseren Planung bittet das Stadtplanungsamt um Anmeldung bis 5. Februar 2020 per Mail (stadtplanung@memmingen.de) oder Telefon (08331 / 850 519).