Im Baugebiet an der Dobelhalde hat das Garten- und Friedhofsamt weitere Spielgeräte installiert. Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger findet es wichtig, den Platz aufzuwerten: "In den vergangenen Monaten sind hier sehr viele Häuser fertig geworden und Familien mit Kindern hergezogen. Dass die hier auch einen attraktiveren Platz zum Spielen und Toben bekommen, dafür haben wir in diesem Frühjahr gesorgt.“ Gartenamtsleiter Michael Koch habe schon bei der Planung in freudige Kindergesichter schauen dürfen, erzählt er. Und beim Besuch auf dem erweiterten Gelände gibt eine Anwohnerin ihrer Freude spontan Ausdruck, der Platz sei wirklich toll geworden und die Kinder total stolz darauf.

Der bestehende Kinderspielplatz ist „tierisch“ ergänzt worden: neu sind ein Schaf als sogenanntes Federwippgerät und ein Pferd, das an Seilen hängt und wackeln kann. Zusätzlich gab es einen großen grünen Kletter-, Hangel- und Rutschen-Turm für die Anlage. Für weiteren Sonnenschutz sind außerdem zwei Kastanien gepflanzt worden.

Auch an anderen Memminger Spielplätzen wird turnusgemäß die Sicherheit der Geräte kontrolliert, werden Beschädigungen repariert und bei Bedarf Teile ausgetauscht. So ist vor kurzem im Waldbottweg der gesamte Rutschen-Turm erneuert worden. In der Schillerstraße wird bald ein neuer trichterförmiger Kletterturm gebaut und in Ferthofen werden ebenfalls Schüttung und ein Rutschen-Turm erneuert.

INFO:

In Memmingen gibt es 42 städtische Spiel- und Bolzplätze mit insgesamt hunderten Geräten. Sollten an einem Schäden oder lose Teile festgestellt werden, dann kann man sich gerne an das Garten- und Friedhofsamt wenden. (Telefonnummer 08331 850 550).