Immer wieder kommt es vor, dass Flugzeuge an Flughäfen umgeleitet werden müssen. So auch im Herbst am Flughafen Memmingen. Aufgrund von starkem Nebel konnten einige Maschinen nicht am Airport landen und mussten daher umgeleitet werden.

Im Herbst oft Nebel

"Es gibt am Flughafen nicht mehr oder weniger Nebel als in der restlichen Umgebung. Vor allem im Herbst gibt es oft Nebel, da die Luft tagsüber noch relativ warm ist und mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Abends/nachts wird es aber verhältnismäßig kalt und es kommt zu einem Kondensationseffekt, der die vielen Wassertröpfchen in der Luft sichtbar werden lässt. Nebel ist also nichts anderes als eine Wolke in Bodennähe", so Flughafensprecherin Marina Siladji.

Landesystem am Flughafen

Doch auch bei starkem Schneefall, wenn kaum etwas zu sehen ist, müssen Flüge umgeleitet werden. "In Memmingen gibt es aktuell ein Instrumentenlandesystem der Kategorie 1, demnach muss der Pilot in einer Höhe von 60 Metern über dem Pistenbeginn die Landebahn mit den Augen sehen. Die Visibility (Flugsicht) darf dabei nicht weniger als 800 Meter sein oder die Pistensichtweite (Runway Visual Range, RVR) darf nicht weniger als 550 Meter sein", erklärt die Sprecherin.

Pilot entscheidet über Ausweichflughafen

Sollte der Pilot sich dafür entscheiden, nicht im Memmingen landen zu können, trifft er zusammen mit der Flugsicherung die Entscheidung, welcher Flughafen angeflogen wird. Kersoin hat er genug an Bord, ein solcher Umweg wird immer mit eingerechnet. "In der Regel werden die Flughäfen Stuttgart, Nürnberg und Friedrichshafen angeflogen, je nachdem wie die Wettersituation an diesen Flughäfen ist. Umgekehrt gibt es aber auch immer wieder die Situation, dass Flugzeuge unplanmäßig nach Memmingen kommen, weil es z.B. in Friedrichshafen oder Altenrhein Nebel hat", so Siladji.

Mit dem Bus zum Flughafen



Wenn ein Flug dann an einen anderen Flughafen umgeleitet wird, werden die Passagiere mit Bussen nach Memmingen gefahren, so die Pressesprecherin Marina Siladji. Aber was passiert mit Passagieren, die im Terminal bereits auf ihren Flug warten, der mit einer umgeleiteten Maschine erfolgen soll? Da gibt es viele Möglichkeiten, so Siladji. "Das hängt davon ab, ob der Flug gestrichen wurde oder nicht. Entweder sie warten im Terminal auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem das Flugzeug landen kann (Delay) oder sie werden zu dem jeweiligen anderen Flughafen gefahren, an dem das Flugzeug landen konnte. Eine weitere Möglichkeit ist, die Passagiere fahren wieder nach Hause bzw. ins Hotel und fliegen zum Beispiel am nächsten Tag. Doch wenn der Flug komplett gestrichen wird, müssen die Passagiere umplanen.

Was genau passiert, entscheidet die Fluggesellschaft in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Flugzeugen und Dienstzeiten der Besatzung. "Es kann zu enormen Verspätungen durch solche Umleitungen kommen und gesetzlich sind strikte Vorgaben vorhanden, wie lange die Crew im Dienst sein darf", so Marina Siladji.