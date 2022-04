Das Impfzentrum in Memmingen ist umgezogen. Seit Freitag befindet sich das Impfzentrum in der Eislebenstraße 8. Am Samstag besichtigte der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder zusammen mit den Betreibern von den Maltesern, Ärzten und städtische Behörden, die den Umbau mit Umzug ausführten, das neue Impfzentrum der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu.

Mit dem Umzug des Impfzentrums änderte sich auch die Verwaltungsleitung, die nun Florian Nägele übernimmt. Impfungen sind laut der Stadtverwaltung wie gewohnt zu den regulären Öffnungszeiten ohne Anmeldung möglich.