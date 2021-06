Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen einen Pfarrer und Dekan aus Memmingen wird laut einer Mitteilung des Bistums Augsburg die Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Memmingen vorübergehend von einem Team aus Geistlichen und Laien wahrgenommen. Diese Entscheidung, die im Einvernehmen mit Bischof Dr. Bertram Meier getroffen und von Generalvikar Msgr. Harald Heinrich per Dekret bekannt gemacht wurde, sei am Sonntag in allen Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft als Mitteilung verlesen worden.

Koordinationsteam soll Seelsorge leiten



Die Moderation der Hirtensorge übernimmt übergangsweise Prodekan Pfarrer Ralf Czech. Er wird gemeinsam mit einem sechsköpfigen Koordinationsteam die Pfarreiengemeinschaft leiten. Dem Koordinationsteam gehören an:

Dr. Maria Weiland (Leiterin der City-Seelsorge Memmingen)

Kaplan P. Johannes Roland Reiber FSO

Diakon Roland Pressl

Enrico Schwarz (stellv. Kirchenverwaltungsvorstand)

Andrea Schnug, (Pastoralratsvorsitzende)

Brigitte Auer-Marten (Pfarrgemeinderatsvorsitzende Amendingen)

Generalvikar Heinrich bittet in seiner Mitteilung an die Gläubigen um "tatkräftige Unterstützung, gegenseitige Ermutigung und vor allem Zusammenstehen". Die am Sonntag veröffentlichte Erklärung des Anwalts des betroffenen Geistlichen hat die Diözese, so der Generalvikar, "zur Kenntnis genommen". Jede Bewertung der Vorgänge obliege allerdings der ermittelnden Staatsanwaltschaft und der Glaubenskongregation in Rom.

