Im Juni dieses Jahres wurde der Eiserne Steg beim Memminger Bahnhof abgebrochen. Wie die Stadt mitteilt, wurde nun die neue freitragende Fußgängerbrücke eingehoben. Trotz Minusgraden waren sogar einige Schaulustige gekommen, um die Arbeiten zu verfolgen.

Die Vorarbeiten liefen nach Angaben der Stadt in Furth im Wald (Landkreis Cham), wo die 42,5 Meter lange Konstruktion aus beschichtetem Stahl schon zwei Tage früher auf den Schwertransporter geladen wurde. Die rund 300 Kilometer bis nach Memmingen legte der Transport in zwei Nächten zurück. Die 38 Tonnen schwere Brücke wurde dann vorsichtig an den vorbereiteten Schwerlastkran gehängt, der sie millimetergenau an die richtige Stelle setzte. Etwa zwei Stunden hat die Aktion gedauert. Bauarbeiter waren noch die ganze Nacht vor Ort, um die Brückenköpfe zu verankern.

Es wird allerdings noch ein paar Wochen dauern, bis die ersten Fußgänger über den neuen 2,5 Meter breiten Weg über die Gleise gehen können, erklärt die Stadt Memmingen in einer Mitteilung. Zunächst müssten noch Geländer und andere Sicherheitsausstattungen am gesamten Bauwerk angebracht werden, heißt es dort weiter.

Adieu Eiserner Steg: Abbau der Memminger Fußgängerbrücke hat begonnen