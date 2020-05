Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hat am Freitag zusammen mit DB-Gesamtprojektleiter Matthias Neumaier die neue Füßgängerbrücke am Bahnhof offiziell eröffnet. In einer Höhe von 6,20 Metern führt der neue Steg nun über die Gleise und verbindet die Stadtteile östlich und westlich der Bahn. Etwa 1,8 Millionen Euro hat das gemeinsame Projekt von Stadt (57 Prozent) und Bahn (43 Prozent) gekostet.

Laut Neumaier ist die neue Fußgängerbrücke "ein weiterer Meilenstein im Baufinale unserer Bahn-Elektrifizierung". Die Bahn will die Elektrifizierung der Strecke München–Lindau bis Ende des Jahres abschließen.

Der alte "Eiserne Steg" wurde im Juni 2019 abgebaut. Wegen der Elektrifizierung der Bahnstrecken und dem Bau der Oberleitungen rund um den Memminger Bahnhof, konnte er mit seiner zu geringen Höhe nicht weiter benutzt werden. Im Dezember folgte dann der Einhub des neuen Brückenteils.