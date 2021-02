Vergangene Woche hat der Freistaat Bayern Lockerungen der nächtlichen Ausgangssperre beschlossen. Seit Montag gelten die neuen Regeln. Mit Ausnahme der Stadt Memmingen entfällt daher im gesamten Allgäu ab Montag die nächtliche Ausgangsperre.

Wann gilt die nächtliche Ausgangssperre?



Die nächtliche Ausgangssperre entfällt in Landkreisen und kreisfreien Städten, die seit mindestens sieben Tagen eine Inzidenz von unter 100 aufweisen. Dagegen gilt die Ausgangssperre in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, die mindestens an einem Tag in den vergangenen sieben Tagen die Inzidenz von 100 überschritten haben. Allerdings wurde die Ausgangssperre um eine eine Stunde verkürzt. Sie gilt also von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr.

Noch bis Mittwoch Ausgangssperre in Memmingen?



Momentan liegen alle Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte deutlich unter einer Inzidenz von 100. Die Stadt Memmingen hat mit einer Inzidenz von 59,0 die höchste Inzidenz. Weil Memmingen allerdings noch am vergangenen Dienstag, 09. Februar, eine 7-Tage-Inzidenz von 104,3 aufwies, gilt die nächtliche Ausgangssperre dort weiterhin. Bleibt der Wert der Stadt Memmingen jedoch weiter unter 100, wird ab Mittwoch auch in Memmingen keine Ausgangssperre mehr gelten.



Hier gilt die Ausgangssperre



Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat auf seiner Homepage eine Karte angelegt, die zeigt, in welchen Gebieten die nächtliche Ausgangssperre gilt. Die Karte finden Sie hier.

