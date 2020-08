Ein neuer Flyer mit 16 Fragen und Aufgaben ist ab sofort in der Memminger Tourist Inofrmation erhältlich. Die Kinder können mit dem Flyer, der wie eine Art Schnitzeljagd funktioniert, die Stadt besser erkunden und kennen lernen. Der Flyer wurde nach etwa 15 Jahren aktualisiert und kindergerechter gestaltet. Er ist speziell für Kinder bis zehn Jahre gedacht. Die Fragen sind über Gebäude und Plätze der Altstadt verteilt, die man mit Hilfe des Stadtplans einfach findet.

Vom Marktplatz geht es in Richtung Martinskirche, weiter zum Lindauer Tor, dem Gerberplatz oder auch zum Weinmarkt. Laut Kim Krattenmacher, stellvertretende Leiterin Tourismus, dauere es in der Regel eine Stunde, um die Runde zu gehen und die Fragen zu beantworten. Die Rallye ist nicht nur was für die Kinder der Gäste, die kleinen Memminger und Memmingerinnen können in den Sommerferien die Stadt auf diese Art auch einmal anders betrachten.