Ein fünf Monate alter Säugling ist vergangene Woche so schwer von seinem Vater misshandelt worden, dass er zunächst lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie die Stadt Memmingen nun mitteilt, wird das Baby voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche aus dem Klinikum entlassen. Im Einvernehmen mit der 16-jährigen Mutter wird der Säugling bis auf weiteres in einer Bereitschafts-Pflegefamilie betreut. Rechtlich bleibt das Kind vorerst in der Obhut des Stadtjugendamts.

Der 23-jährige Vater des Kindes sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der Misshandlung Schutzbefohlener ermittelt. Die minderjährige Mutter war zum Zeitpunkt der Gewalttat nicht anwesend. Sie lebte zusammen mit dem Kind bei ihren Eltern. Eine sozialpädogische Fachkraft hat seit der Geburt des Kindes im Sommer 2019 die minderjährige Mutter und die Großeltern regelmäßig im Haushalt unterstützt. Hinweise darauf, das der Säugling in Gefahr sein könnte, habe es nicht gegeben.

Versuchter Totschlag am eigenen Baby (5 Monate) in Memmingen: Vater in U-Haft