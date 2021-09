Wohnen wird immer teurer und die Mietpreise steigen immer weiter. So auch in den vergangenen zwölf Monaten. Das Immobilienportal "immowelt" hat die Mietpreise in den süddeutschen Regionen des ersten Halbjahres 2021 mit denen im ersten Halbjahr 2020 verglichen.

Mieten in Memmingen um 16 Prozent gestiegen

Insbesondere in kleineren Städten und ländlichen Regionen steigen die Mieten deutlich. In 127 von 138 untersuchten Kreisen sind die Mieten gestiegen. Den größten prozentualen Zuwachs aller Kreise gibt es in der kreisfreien Stadt Memmingen. Innerhalb eines Jahres haben sich die Mieten um 16 Prozent auf aktuell 11 Euro pro Quadratmeter erhöht. Damit ist die Stadt aber nicht allein. Auch in Kaufbeuren (+13 Prozent) und in Kempten (+9 Prozent) sind die Mietpreise stark gestiegen.

"immowelt" stellt insbesondere am Alpenrand große Preissprünge fest. Im Landkreis Oberallgäu sind die Angebotsmieten aktuell 15 Prozent höher als noch 2020. Mit 9,90 Euro liegt der Quadratmeterpreis aktuell nur noch knapp unter der 10-Euro-Marke.

Landkreis / Kreisfreie Stadt Mietpreis 1. HJ 2020 Mietpreis 1. HJ 2021 Veränderung Memmingen 9,50 Euro 11,00 Euro 16 Prozent Unterallgäu 8,80 Euro 8,90 Euro 1 Prozent Kempten 9,20 Euro 10,00 Euro 9 Prozent Oberallgäu 8,60 Euro 9,90 Euro 15 Prozent Lindau 11,00 Euro 11,80 Euro 7 Prozent Ostallgäu 8,90 Euro 9,70 Euro 9 Prozent Kaufbeuren 8,00 Euro 9,00 Euro 13 Prozent

Anstieg des Mietpreises könnte mit Corona-Pandemie zusammenhängen

"Dass in den kleineren Städten und ländlichen Regionen die Mieten stärker ansteigen als in den Metropolen, kann mit der durch die Corona-Pandemie veränderten Nachfrage zusammenhängen. Dank Home Office zieht es immer mehr Menschen aus den Städten heraus", so "immowelt". Eine gemeinsame Analyse des ifo Instituts und immowelt über aktuelle Wohnortpräferenzen in der deutschen Bevölkerung bestätigt das: 13 Prozent der Großstädter wollen binnen 12 Monaten aus der Stadt wegziehen.

Geringere Anstiege der Mieten in größeren Städten

Anders als auf dem Land scheinen in den größeren Städten inzwischen die Grenzen des Bezahlbaren erreicht. Die Anstiege dort sind vergleichsweise gering. In München beispielsweise erhöhten sich die Mietpreise um zwei Prozent auf 19,20 Euro pro Quadratmeter. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 18,80 Euro.

