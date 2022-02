Nachdem die Memmingerin Lara einen schwierigen Start bei der diesjährigen Bachelor-Staffel hatte, scheint es von Show zu Show besser zu laufen für die Blondine. In der Sendung am Mittwoch hatte die 23-Jährige sogar ihr erstes Einzeldate mit Bachelor Dominik.

Eisessen mit "Bachelor" Dominik

Bei einem Eis in der mexikanischen Sonne lernten sich die Beiden besser kennen. Dabei wird schnell klar: Die Chemie scheint zu stimmen. Dominik begleitet die Memmingerin sogar zurück in die Villa der Kandidatinnen. Dort wird dann bei Pizza Beerpong gespielt.

Christina R. schmeißt hin

Doch Lara ist nicht die einzige, die in dieser Woche allein Zeit mit dem Bachelor verbringen darf. Auch Jana-Maria und Anna haben das Vergnügen. Jana-Maria ergattert sogar den zweiten Kuss der aktuellen Staffel. Bei der Rosenvergabe gehen diesmal Bobette und Susanna leer aus. Christina R., auch als "Shakira" bekannt, packt freiwillig die Koffer. Sie habe eher "Kumpel-Gefühle" für Dominik.

Jana-Maria ergatterte den zweiten Kuss von "Bachelor" Dominik.

Foto: RTL

hochgeladen von Svenja Moller

Schwieriger Start von Lara beim "Bachelor"



Anfangs hatte es die 23-Jährige nicht ganz leicht. Schon in der zweiten Folge wurde sie Opfer von den Lästereien ihrer Konkurrentinnen. Erst wurde sie als "Brokkoli" bezeichnet, später behauptete Kandidatin Christina Aurora, die Memmingerin hätte so getan, als würde sie ihr den Kopf abscheiden wollen. Doch das war wohl nur Einbildung von Christina Aurora. Und wie sich das beim "Bachelor" gehört, erzählte Christina Aurora ihren Mitstreiterinnen die Geschichte brühwarm am Pool.

Doch schon in der nächste Folge lief es besser für die 23-Jährige. Bei einem Gruppendate konnte sie bei Dominik punkten. Sie steuerte einen Jeep über eine Schotterpiste. Diese Aktion beeindruckte den "Bachelor", "was 'ne Powerfrau", staunte Dominik.

