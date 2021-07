Die Stadt Memmingen hat Luftreinigungsgeräte für Schulen und Kindergärten angeschafft. Insgesamt 330 Geräte sind bis Ende der Woche in vielen Klassen- und Gruppenräumen vorhanden.

Lüfter für Jahrgangsstufen 1 bis 6 und Kindergärten



250 der mobilen Geräte sind für die Schulen in der kreisfreien Stadt gedacht. Diese werden in den Grundschulen und den 5. und 6. Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen eingesetzt, so Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der Vorstellung der Geräte am Dienstagnachmittag. Die weiteren 80 Geräte sind für Gruppenräume in den Memminger Kindergärten vorgesehen, bzw. wurden bereits an die Einrichtungen ausgeliefert.

Kein Ersatz für AHA-Regeln



Die mobilen Lüfter könnten Abstand halten, Masken und Tests zwar nicht ersetzen, jedoch einen Beitrag dazu leisten, dass auch im Herbst wieder Präsenzunterricht an den Schulen möglich ist, hofft Schilder weiter. Insgesamt hat die Stadt Memmingen für die 330 mobilen Lüfter etwa 120.000 Euro ausgegeben. Ende Juni hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass der Freistaat bis September alle bayerischen Klassenzimmer mit entsprechenden Lüftern ausstatten will.