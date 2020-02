Sängerin Hannah-Lara Müller aus der Nähe von Memmingen veröffentlicht Anfang Februar mit ihrem Newcomerprojekt NARA ihre erste Single „Not my type". Diesen Song hat sie mit Musiker Leif Bent aus Berlin geschrieben und mit Daniel Schlögl aus Münster produziert, teilt Hannah-Lara gegenüber all-in.de mit. Ihre Songs bewegen sich zwischen Pop und Elektro-Pop und handeln von Höhen und Tiefen in Beziehungen und dem Leben, so die 23-Jährige. An diesem Genre gefallen ihr "der Drive und der fette, komprimierte Sound".

Am 7. Februar ist ihr Video online gegangen:

Singen ist ihr Leben: Mit acht Jahren hatte Hannah-Lara klassischen Gesangsunterricht bei einem Opernsänger und hat bei zahlreichen Musicals mitgespielt. Sie hat mit 16 Jahren die Berufsfachschule für Musik in Krumbach mit klassischem Gesang als Hauptfach besucht und studiert seit 2016 Jazz-Gesang in Würzburg. Seit 2017 ist Hannah-Lara Chorleiterin des Kinder-und Jugendchors Karbach. Im vergangenen Jahr hat sie dann an einem Popkurs in Hamburg teilgenommen, wo sie zum ersten Mal Popsongs mit anderen Menschen geschrieben hat. Gelernt hat sie dabei unter anderem von Stars wie Samy Deluxe oder Wallis Bird. "Ich kann auf jeden Fall sagen - der Popkurs war die intensivste und beste Musikerfahrung meines Lebens", sagt Hannah-Lara.

Täglich singt die 23-Jährige um die vier Stunden und hat regelmäßig Konzerte. Auch als Kind wollte sie "nie etwas anderes machen". Singen sei ihre Leidenschaft, man könne seine Emotionen oft im Singen verarbeiten und ausdrücken. Ein Plattenvertrag ist momentan nicht in Aussicht, die Sängerin möchte in Zukunft aber mehr mit unterschiedlichen Künstlern schreiben. Musik für ihr Projekt möchte Hannah-Lara weiterhin schreiben.