Der Jahrmarkt in Memmingen kann in diesem Jahr nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Der Grund: Die Großveranstaltung fällt unter das Verbot von Volksfesten. Um den Bürgerinnen und Bürgern trotzdem etwas bieten zu können, soll es stattdessen einen verkleinerten Markt geben.

Gemeinsam mit den Schaustellern einigte sich die Stadt am Mittwoch auf einen Herbstmarkt mit familiärem Charakter. Dieser soll im Oktober in der Memminger Innenstadt stattfinden.

Fahrgeschäfte mit dabei



Geplant ist auf dem Herbstmarkt auch ein eingeschränktes Angebot an Fahrgeschäften und Buden. Die sollen allerdings in weiten Abständen aufgestellt werden. Nach Angaben der Stadt ist zudem auch ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept geplant. Positive Erfahrungen habe man mit solchen Konzepten bereits in Städten wie München, Augsburg und München gemacht.

„Die Akzeptanz der Besucherinnen und Besucher auch bei verringertem Angebot und mit den Corona bedingten Einschränkungen war rundweg sehr gut“, berichtete Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands von den Erfahrungen in anderen Städten.