Seit Januar 2021 war das Memminger Impfzentrum in der Alten Realschule an der Buxacher Straße beheimatet. Über 110.000 Impfungen gegen Covid-19 wurden dort verabreicht. Am Donnerstag, 7. April 2022, wird das Impfzentrum Memmingen nun in eine Industriehalle in der Eislebenstraße 8 umziehen. Am Umzugstag bleibt das Impfzentrum geschlossen, wie aktuell immer donnerstags. Die letzten Impfungen in der Alten Realschule sind am Mittwoch bis 22 Uhr möglich. Am Freitag startet der Impfbetrieb um 13 Uhr in der Eislebenstraße 8.

Ein Umzug war notwendig geworden, da die Impfzentren in Bayern mindestens bis Ende 2022 geöffnet bleiben sollen, das Gebäude der Alten Realschule jedoch dringend als Ausweichquartier während der Sanierung der Edith-Stein-Schule gebraucht wird.

Parkplätze sind an der Eislebenstraße vorhanden. Auch über eine Bushaltestelle in der Nähe (bei Dachser) ist das Impfzentrum zu erreichen. Das Impfzentrum ist barrierefrei zugänglich.

Öffnungszeiten des neuen Impfzentrums in Memmingen

Neue Adresse des Impfzentrums Memmingen ab Freitag, 8. April: Eislebenstraße 8, 87700 Memmingen; Öffnungszeiten: täglich außer donnerstags und sonntags: Mo - Mi, Fr 13 - 17, 18 - 22 Uhr; Sa 8 - 12, 13 - 17 Uhr.