Am Mittwoch, 22. September 2021 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr steht der Impfbus zur Schutzimpfung gegen Covid-19 auf dem Firmenparkplatz der Firma KATEK an der Augsburger Straße/ Ecke Mammostraße in Memmingen. Vor allem wird der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommen. Der Vorteil: Eine einzelne Impfung reicht für den vollen Impfschutz aus. Mit an Bord ist auch der Impfstoff von BioNTech. Die notwendige Zweitimpfung findet dann in einem Impfzentrum statt. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Es kann eventuell zu Wartezeiten kommen.

Impfwillige über 12 Jahre, die hier schnell und unkompliziert eine Impfung wollen, bringen bitte einen gültigen Personalausweis mit (ggf. den Impfpass und einen Medikamentenplan, soweit vorhanden). Jugendliche von 12 bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.

In den Seniorenheimen haben in der vergangenen Woche die Auffrischungsimpfungen begonnen. In zwei Einrichtungen wurden durch mobile Impfteams bereits über 300 Drittimpfungen verabreicht.