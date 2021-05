Während seit Mittwoch alle anderen Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100 aufweisen, liegt die Stadt Memmingen auch weiterhin über dem Grenzwert. Positiv ist allerdings, dass auch in Memmingen der Inzidenzwert zuletzt deutlich gesunken ist - auf aktuell 161,0.

Memminger Gastronomen rufen zum Durchhalten auf



In einem Video haben nun verschiedene Memminger Gastronomen die Bevölkerung in Memmingen dazu aufgerufen, sich weiter an die geltenden Corona-Regeln zu halten - "auch wenn einem, manches unlogisch erscheint", wie ein Gastronom in dem Video anmerkt. Dann könne man sich bald wieder in Cafés, im Restaurant oder im Kino treffen. Das Video soll den Menschen auch Mut machen, dass die dritte Corona-Welle auch in Memmingen bald überwunden sein wird, wenn alle weiterhin "zusaMMen halten."

Corona in Memmingen: Ansteckungen hauptsächlich im privaten Bereich