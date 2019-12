Ab dem ersten Januar 2020 wird aus der Verfügungsgruppe Flughafen der Polizeiinspektion Memmingen am Allgäu Airport eine neue Grenzpolizeigruppe (GPG) gebildet. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit. Demnach soll die Direktion der Bayerischen Grenzpolizei die Fachaufsicht übernehmen und die Arbeit koordinieren. Dadurch werde beispielsweise der Informationsaustausch verbessert.

Derzeit würden laut Herrmann rund 60 Polizisten und Polizistinnen zur Verfügungsgruppe am Memminger Flughafen gehören. Im Frühjahr 2020 sollen acht weitere Beamte die GPG in Memmingen unterstützen.

Grundsätzlich soll sich mit der neuen Polizeigruppe nichts am Aufgabenzuschnitt und am örtlichen Zuständigkeitsbereich ändern, erklärte Herrmann in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration. Die zukünftigen Grenzpolizisten in Memmingen sollen demnach hauptsächlich grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen, darunter zum Beispiel die Ein- und Ausreisekontrolle. Weitere Tätigkeiten sind die Präsenz am Flughafen, die Schleierfahndung und die Verkehrsüberwachung.

Im Jahr 2019 gab es bis Ende Oktober rund 5.900 "Non-Schengen Flüge" am Memminger Flughafen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei diesen Flügen sind Grenzkontrollen bei der Ein- und Ausreise am Flughafen nötig. Die Änderungen betreffen neben dem Allgäu Airport auch den Flughafen in Nürnberg. Die dortige Polizeiinspektion Flughafen wird in eine Grenzpolizeiinspektion (GPI) umgewidmet.