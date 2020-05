Alle aktiven Feuerwehrmänner und -frauen der Memminger Feuerwehren erhalten jeweils einen feuerroten Schlauchschal mit aufgedrucktem Logo der Stadt. Stadtbrandrat Raphael Niggl bedankte sich im Namen aller Freiwilligen Feuerwehren herzlich bei Oberbürgermeister Manfred Schilder: „Der Schal wird Teil der Ausrüstung unserer Mitglieder und ein praktischer Begleiter bei Einsätzen. Nicht nur in Zeiten des Corona Virus.“ Oberbürgermeister Manfred Schilder antwortete: „Es ist uns ein Anliegen die Freiwilligen so gut es geht bei ihrer wichtigen Arbeit für die Gemeinschaft zu unterstützen.“





Die Memminger Feuerwehren Die Bürger in Memmingen sind ehrenamtlich und unentgeltlich täglich mehrmals im Stadtgebiet, aber auch über die Grenzen hinaus im Einsatz.

Denn entgegen der weit verbreiteten Meinung gibt es in Memmingen keine Berufsfeuerwehr:

Die engagierten 120 Frauen und Männer der Hauptwache sind aufgeteilt in 5 Löschzüge und gleich "doppelt im Einsatz:" In ihrem Beruf und bei der Feuerwehr.

Auch sind Spezialeinheiten an der Wache am Rennweg niedergelassen.

Beispielsweise die ABC-Einheit, die bei Gefahrgutunfällen zum Einsatz kommt. Ebenso die "KEZ" (Kreiseinsatzzentrale). Diese unterstützt die Einsatzkräfte und entlastet die Leitstelle Donau-Iller bei flächendeckenden Schadensereignissen, wie etwa Unwettern und Großschadensereignissen. Auch gibt es ein Einsatznachsorgeteam, die Atemschutzgruppe und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung.

Daneben gibt es in den Stadtteilen Amendingen, Buxach, Dickenreishausen, Eisenburg, Steinheim und Volkratshofen weitere Feuerwehren mit knapp 280 aktiven Wehrmännern- und Frauen. (mp)

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Feuerwehr:

Quellen: https://www.feuerwehr-memmingen.de/

Stadt Memmingen