Die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) der Feuerwehr Memmingen sowie der hiesige Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) wurden von der Stadt Memmingen mit Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz ausgestattet. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder überreichte dem THW ein Warngerät, das speziell bei einsturzgefährdeten Gebäuden zum Einsatz kommt und Erschütterungen erkennt.

Die Sondereinheit UG-ÖEL bekam praktische Jacken für Einsätze, bei denen die schwere Schutzausrüstung der Feuerwehr hinderlich wäre.

„Ich danke dem THW, der Feuerwehr und allen im Katastrophenschutz tätigen Organisationen für Ihre überragende Arbeit. Sie sind sehr, sehr verlässliche Partner“, würdigte der Oberbürgermeister.

Das neue Warngerät dient zur Sicherung der Einsatzkräfte, die an und in einsturzgefährdeten Gebäuden Einsatz leisten. Das THW wird in ehrenamtlicher Arbeit auch eine zeitintensive Ausbildung an diesem Warngerät durchzuführen. Das Gerät hat einen Wert von rund 4.200 Euro.

Für rund 1.000 Euro wurden Einsatzjacken für die UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung) angeschafft, mit denen im Einsatzfahrzeug vernünftig gearbeitet werden kann. Die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) ist eine Sondereinheit, die bei größeren Schadenslagen mit erhöhtem Organisations- und Koordinationsbedarf den örtlichen Einsatzleiter unterstützt. Die UG-ÖEL ist eine Einheit des Amtes für Brand- und Katstrophenschutz der Stadt Memmingen und ist an der Feuerwache

"Am Rennweg" angesiedelt; die meisten Mitglieder der UG-ÖEL sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Memmingens.