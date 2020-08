Gunta Bader heißt Memmingens 44.000. Einwohnerin. Sie ist vor wenigen Tagen aus Günz an der Günz in die Maustadt umgezogen. „Ich muss mich aber nicht wirklich einleben, ich bin ja schließlich hier geboren und aufgewachsen“, erzählt sie. Damals lebte sie im Osten der Stadt, nun sei sie in den Memminger Westen gezogen.

Bürgermeisterin Margareta Böckh freute sich sehr der „neuen Memmingerin“ zwei kleine Geschenke zu überreichen. „Es ist erfreulich, dass Memmingen wächst. Und vor allem wenn es langsames Wachstum ist“, sagte Bürgermeisterin Margareta Böckh. Zum Vergleich: Die Marke von 43.000 wurde im Oktober 2016 erreicht. Vor 30 Jahren waren es noch 39.300 Einwohnerinnen und Einwohner. Während die Einwohnerzahl vor 120 Jahren bei 13.400 lag.