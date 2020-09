In der Stadt Memmingen ist der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner jetzt deutlich überschritten. Nach Angaben der Stadt liegt der Wert derzeit bei 68,44. In realen Zahlen bedeutet dies, dass innerhalb der letzten sieben Tage 31 Neuinfektionen festgestellt wurden.

Bei den Infizierten handelt es sich ausschließlich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Darunter befänden sich mehrere Familien, die im Urlaub in Kontakt miteinander waren. Weiter seien alle Infizierten in häuslicher Quarantäne - Kontaktpersonen in Memmingen habe es nicht gegeben, so Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Keine Einschränkungen geplant

Trotz der überschrittenen 50 Neuinfektionen soll es in der Stadt Memmingen keine Einschränkungen für die Öffentlichkeit geben. Nach Rücksprache mit den Schulaufsichtsbehörden und der Regierung von Schwaben könne auch der Schulbetrieb in Memmingen am Dienstag normal starten, so der Oberbürgermeister weiter. Das Infektionsrisiko sei - trotz der hohen Zahlen - eng eingegrenzt.

Memmingen erlässt Allgemeinverfügung

Bereits in der vergangenen Woche hat die Stadt Memmingen auf die steigenden Corona-Infektionen durch Reiserückkehrer reagiert und eine Allgemeinverfügung erlassen. Alle Reisenden, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, müssen sich nach ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben - auch wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Nach einigen Tagen müssen sich Reiserückkehrer dann ein zweites Mal testen lassen.

