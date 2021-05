Seit Tagen hat Memmingen den höchsten Inzidenzwert im Allgäu. Und nicht nur das - mit 251,7 liegt die kreisfreie Stadt sogar deutschlandweit auf Platz 5. Diese Entwicklung gibt auch Oberbürgermeister Manfred Schilder "Anlass zu großer Sorge", wie er in einer Videobotschaft mitteilt. Er versuche im Rahmen der Möglichkeiten alles, um das einzudämmen und Fortschritte zu erreichen.

Viele Infektionen nicht nachvollziehbar

Doch woher kommt der hohe Inzidenzwert in Memmingen? "Wir können das nicht vernünftig erklären", gesteht Schilder. Es gebe Infektionen in Betrieben und in Senioreneinrichtungen. Viele Infizierte könnten gar nicht nachvollziehen, wo sich sich angesteckt haben.

Schilder richtet Appell an die Bevölkerung

Schilder appelliert auch an die Bevölkerung, "jetzt auf der - quasi - Zielgeraden der Pandemie nicht die Geduld zu verlieren". "Nur wenn wir uns an die Regeln halten, nur wenn wir Abstand wahren, nur wenn wir auch bereit sind, diese Regeln zu befolgen, werden wir Erfolg haben", so Schilder.

Die Stadt hat das Testangebot ausgeweitet. Der Oberbürgermeister bittet die Bürger, dieses Angebot auch anzunehmen. "Nur wenn wir rechtzeitig Infektionsketten unterbinden, werden wir die Zahlen auch in den Griff bekommen", sagt Schilder. Zudem sollen die Kontrollen in der Stadt verschärft werden, um Menschenansammlungen zu verhindern.

