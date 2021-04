Der Fischertag und das Kinderfest in Memmingen werden corona-bedingt auch 2021 nicht wie gewohnt stattfinden können. Das teilt die Stadt Memmingen in einer Pressemeldung mit: "Angesichts der aktuellen Lage ist es auch in diesem Jahr leider nicht möglich, die eng miteinander verbundenen Heimatfeste Fischertag und Kinderfest in herkömmlicher Form stattfinden zu lassen", so Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Videokonferenz: Verantwortliche besprechen Alternativideen



Der gleichen Meinung waren auch die Verantwortlichen der Feste: Michael Ruppert, 1. Vorsitzender des Fischertagsvereins, Gerlinde Arnold, Vorsitzende des Kinderfestausschusses und ihre Nachfolgerin Dagmar Trieb, Leiterin der Grundschule Steinheim. In einer Videokonferenz mit dem Oberbürgermeister besprachen die Verantwortlichen Alternativideen, wie zumindest Teile der Feste in ursprünglicher Form stattfinden könnten.

Kleiner Fischerzug geplant



Unter anderem soll für den Fischertagssamstag der Fischerspruch von Oberfischer Jürgen Kolb aufgenommen und ein kleiner Fischerzug in Gruppen auf den Stadtplätzen abgehalten werden. Natürlich nur, wenn das dann erlaubt sein sollte.

Viele Ideen für das Kinderfest



"Für das Kinderfest wird als Ersatz ein Film gedreht, den die Kinder dann gemeinsam in der Schule anschauen können", teilt die Stadt mit. Das Kinderfestheft werde es wie bisher auch geben, ebenso den Kinderfestbecher für die Kinder der vierten Klassen. Wenn es erlaubt ist, sollen die Kinder gemeinsam an den Schulen singen, alternativ sollen die Kinder eine von Musikschulleiter Otfried Richter aufgenommene CD zum Mitsingen für daheim erhalten. Auch die Brotzeit aus Schüblingen und Brezen und die Geschenke für die Kinder werden vormittags in den Schulen verteilt. Wenn möglich, sollen Teile des Kinderfestes wie beispielsweise der Tanz am Fischertagssamstag stattfinden.

Hinter den Alternativen steht noch ein großes Fragezeichen



"Die Vorbereitungen für die Alternativideen laufen, auch wenn hinter all diesen Überlegungen ein großes Fragezeichen steht", so die Stadt. "Letztlich bleibt es abzuwarten, was zum Zeitpunkt des Kinderfestes und des Fischertages im Juli 2021 dann rechtlich zulässig ist."