Die Stadt Memmingen und die örtliche Polizeiinspektion gehen weiter gemeinsam gegen "Geisterradler" vor. Die vor zwei Jahren aufgehängten "Geisterradler gefährden"-Schilder werden jetzt an neuen Standorten angebracht.

Laut dem Verkehrsbeauftragten der Polizei in Memmingen, Manfred Guggenmos hat jeder fünfte Fahrradunfall mit Geisterradlern zu tun. Aus diesem Grund werden die Warnschilder regelmäßig umgehängt - damit soll ein Gewöhnungseffekt verhindert werden.

Insgesamt sind in der Stadt Memmingen zehn "Geisterradler gefährden"-Schilder in den Straßen zu sehen. Künftig sind diese nun an folgenden Straßen angebracht:



• Allgäuer Str. Höhe Lichtsignalanlage bei Magnet Schulz in Fahrtrichtung Nord

• Allgäuer Str. / Schweizer Ring in Fahrtrichtung Süd

• Riedbachstr. Höhe Zufahrt Penny

• Riedbachstr. Höhe Einmündung Alpenstr.

• Buxheimer Str. / Braunstr. Höhe Einmündung Aral-Tankstelle Südseite

• Buxheimer Str. Nordseite gegenüber Aral-Tankstelle

• Hindenburgring / Bismarckstr. Ostseite in Fahrtrichtung Süd

• Bismarckstr. / Frundsbergstr. Nordseite in Fahrtrichtung Ost

• Woringer Str. Höhe Hs.Nr. 20 Westseite

• Woringer Str. Ostseite Höhe LSA 024

