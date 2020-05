Seit Samstag um 0 Uhr gilt die Stadt Memmingen als offiziell frei von COVID-19 Erkrankten. Das teilte die Stadt nun mit.

Demnach seien alle 51 Personen, die sich mit dem neuartigen Virus angesteckt hatten, wieder gesund. Rechtsdirektor Thomas Schuhmaier, Leiter des Memminger Katastrophenschutzes, bestätigte dies in einer Pressemitteilung.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gelten Patienten als genesen, wenn sie 48 Stunden lang keine Symptome wie Fieber oder Husten zeigten. "In der Regel schätzt das RKI Personen, die keine schweren Symptome gezeigt haben, nach 14 Tagen als genesen ein", so die Stadt weiter. Negative Testergebnisse müssen nicht vorliegen.

Memmingengs Oberbürgermeister Manfred Schilder freute sich sehr über diese Nachricht, appelliert aber weiterhin an alle Bürger: "Bitte lassen Sie jetzt nicht nach in Ihren Bemühungen! Halten Sie Abstand zu ihren Mitmenschen, achten Sie auf die allgemeinen Hygieneregeln und benutzen Sie eine Mund-Nasen-Maske wenn Sie einkaufen gehen! Dann wird es in Memmingen hoffentlich bei dieser Zahl bleiben."

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage