Zur angekündigten Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine am Freitag ab 18 Uhr auf dem Schrannenplatz wird mit einer hohen Teilnehmerzahl gerechnet. Die Stadt Memmingen erlässt daher in Rücksprache mit den Veranstaltern eine Maskenpflicht, die in der Zeit von 17 Uhr bis 21:30 Uhr für den Bereich des Schrannenplatzes sowie der angrenzenden Baumstraße, Hirschgasse und des Frauenkirchplatzes gilt. Auch während des geplanten Demonstrationszugs gilt die Maskenpflicht. Es muss eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Versammlung beginnt auf dem Schrannenplatz. Der Demonstrationszug führt über die Lindentorstraße, Waldhornstraße, Salzstraße, Kalchstraße, Marktplatz, Kramerstraße und zurück zum Schrannenplatz. Es kommt in diesem Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.