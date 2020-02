In der Memminger Innenstadt soll zum 1. Juni ein Unverpackt-Laden eröffnet werden. Laut Memminger Zeitung sammelt die 29-jährige Buxacherin Sarah Riester seit rund einem Monat Geld für die Eröffnung des Geschäftes.

Die Geschäftsidee: Der Laden am Lindauer Tor soll rund 900 verschiedene Artikel des täglichen Bedarfs ohne Verpackungen anbieten, so die Zeitung weiter. Kunden können in Riesters Geschäft die Waren in mitgebrachten Behälter abfüllen.

Gleichzeitig möchte die 29-Jährige in dem Unverpackt-Laden nur pflanzliche Produkte anbieten. Als Ziel des sogenannten Crowdfundings hat die Buxacherin eine Summe von insgesamt 15.000 Euro angesetzt.

Laut Zeitung planen die Betreiber eines Unverpackt-Ladens in Leutkirch ebenfalls eine Geschäftseröffnung in Memmingen. Dieses soll bereits im April eröffnet werden.