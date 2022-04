Am 21. Mai ist es wieder so weit. Dann wird der Memminger Freiheitspreis vergeben. Rund um die Vergabe gibt es mehrere Programmpunkte. "Ich freue mich sehr auf die Lesung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der den Auftakt zu diesem abwechslungsreichen Programm darstellt", so Oberbürgermeister Manfred Schilder. Der Höhepunkt sei aber die Preisverleihung an Prof. Dr. Heribert Prantl und das Fest, das am Weinmarkt stattfindet.

Pressefreiheit im Fokus des Friedenspreises

Dass mit der Verleihung an den Journalisten und Autoren Prantl diesmal das Thema Pressefreiheit in den Fokus rückt, zeigt sich auch im Rahmenprogramm. Zum einen wird die Ausstellung "Pressefoto Bayern" am 19. Mai im Antoniersaal eröffnet. Zum anderen gibt es einen Tag später die Podiumsdiskussion zum Thema Pressefreiheit im Maximilian-Kolbe-Haus. Als Rahmenprogramm der Preisverleihung findet der "Markt oder Möglichkeiten" mit 21 Memminger Vereinen, Verbänden und Organisationen statt.

Lesung von Joachim Gauck bildet Auftakt des Memminger Freiheitspreises

Joachim Gauck hält im Rahmen des Memminger Friedenspreises eine Lesung.

Den Auftakt des Programms bildet am 4. Mai eine Lesung des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in der Kirche St. Martin. Im Vorfeld dieses Termins wird sich Joachim Gauck um 17 Uhr in den historischen Räumen der Kramerzunft am Weinmarkt im Rahmen eines Empfangs in das Goldene Buch der Stadt Memmingen eintragen.