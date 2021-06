Lange Zeit über galt die Stadt Memmingen als einer der Corona-Hotspots in ganz Deutschland. In den vergangenen Tagen ist nun aber auch in Memmingen die Inzidenz deutlich gesunken. Weil die Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 150 unterschritten hat, ist ab Freitag "Click & Meet" wieder erlaubt, also so der Einkauf in einem Geschäft nach vorheriger Terminvereinbarung. Das teilt die Stadt mit. Demnach brauchen die Kunden dafür einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Weitere Lockerungen schon in Aussicht

Schon an vier aufeinanderfolgenden Tagen hat die Stadt Memmingen den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Sollte die 7-Tage-Inzidenz auch am Donnerstag unter 100 liegen, wird es weitere Lockerungen geben. Unter anderem dürfen dann auch wieder die Außengastronomien und Hotels öffnen. Dazu wird die Stadt erneut eine öffentliche Bekanntmachung verabschieden.

Die 7-Tage-Inzidenz in Memmingen in den letzten fünf Tagen



29.05.2021 117,9 30.05.2021 97,50 31.05.2021 97,50 01.06.2021 86,20 02.06.2021 88,40

