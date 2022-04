Rund 90.000 Passagiere werden in den kommenden Osterferien vom Flughafen Memmingen aus in den Urlaub starten. Damit hat der Airport, laut einer Pressemitteilung an das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 angeknüpft. Für Kurzentschlossene hat der Allgäu Airport eine gute Nachricht: Es gibt noch freie Plätze für einen Last-Minute Osterurlaub.

Osterurlaub in Italien

Wer den Osterhasen in Italien besuchen möchte, kann einen Flug von Memmingen nach Pisa, Pescara oder Lamezia Terme buchen. Ryanair bietet noch freie Sitzplätze für Nonstop-Flüge nach Bella Italia. Mit weiteren Zielen wie Brindisi, Palermo, Catania und Alghero auf Sardinien verfügt der Flughafen Memmingen in diesem Jahr über ein sehr umfangreiches Italien-Angebot. Sonne satt verspricht auch Spanien. Die neue Verbindung nach Santiago de Compostela im Nordwesten lädt zur Entdeckung Galiziens und zur Besinnung auf dem Jakobs-Weg ein.

Reiseziele im Norden

Wer den hohen Norden bevorzugt, sollte Billund als Reiseziel ins Auge fassen. Die dänische Stadt bietet als größte touristische Attraktion den international bekannten Freizeitpark Legoland. Aber auch die Nähe zur Nord- und Ostsee macht die Region Südjütland zu einem beliebten touristischen Ziel. Eine eindrucksvolle Städtereise verspricht Riga, die Hauptstadt Lettlands. Berühmt ist die alte Hansestadt für ihre Jugendstilbauten und die gut erhaltene Altstadt. Zudem erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt für eine Rundreise durch die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen.

Mallorca ab Mai

Wer nicht in den Osterferien reisen möchte oder muss, der kann danach eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen nutzen: Ab 3. Mai geht es nämlich mit Eurowings nonstop von Memmingen nach Mallorca. Der Trip auf die Insel steht dann jeweils am Samstag, Dienstag und Donnerstag auf dem Flugplan. Geflogen wird aber dank Ryanair auch bereits vorher. Mit bis zu 13 Flügen pro Woche zählt Mallorca heuer zu den Top-Destinationen ab Memmingen.

Zwei Stunden vor Abreise

Allen Reisenden rät Marcel Schütz, Vertriebsleiter des Allgäu Airport, genug Zeit für die Abreise am Airport einzuplanen. „Zwei Stunden sollten das mindestens sein“, so Schütz laut Pressemitteilung. Denn noch immer gelte es, die jeweiligen Einreiseformulare zu checken. Die Reisenden sollten sich vorab genau über die Bestimmungen in ihrem Reiseland informieren und die notwendigen Unterlagen ausfüllen. Von großem Vorteil sei es auch, den Parkplatz am Flughafen vorab online zu buchen.