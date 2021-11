Die 7-Tage-Inzidenz hat ein neues Rekordhoch erreicht. Die Krankenhaus-Ampel hat gerade auf "Rot" geschaltet. Die vierte Corona-Welle hat Deutschland voll im Griff. Immer mehr Landkreise und Städte gelten als regionale Corona-Hotspots. So auch die Stadt Memmingen.

Drei Menschen an einem Tag an Corona gestorben

Seit Beginn der Pandemie sind in Memmingen insgesamt 27 Menschen am Corona-Virus gestorben. Am Dienstag waren es gleich drei innerhalb eines Tages. Ob die Verstorbenen Vorkrankungen hatten oder geimpft bzw. ungeimpft waren, haben auf Nachfrage weder das Klinikum Memmingen noch das Gesundheitsamt Memmingen beantwortet, auch aus Datenschutzgründen, wie es heißt.

Insgesamt befinden sich im Klinikum gerade 27 Corona-Patienten. Davon sind 25 Erwachsene und 2 Kinder. Acht Personen liegen auf der Intensivstation.