Am 23. Juni feiert das städtische Kulturfestival MEMMINGER MEILE mit einem offenen Programm den Sommer und setzt auf gemeinsame Kulturerlebnisse. Ab 18 Uhr und bei freiem Eintritt sind Indie-Folk und Klangperformances, Riesenseifenblasen zum Mitmachen, Daumenkinos und Zauberei geboten.

Eröffnung am 23. Juni

Die 45. Ausgabe des vom Memminger Kulturamt ausgerichteten Kulturfestivals MEMMINGER MEILE steht in den Startlöchern! Das bunte Eröffnungsfest am 23. Juni rund um das historische Antonierhaus bildet den stimmungsvollen Auftakt für ein dreiwöchiges Programm mit Konzerten, Shows, Artistik, Kino, Performances und Straßentheater.

Programmübersicht

Foto: Stadt Memmingen

hochgeladen von Josef Brutscher

Um 18 Uhr beginnt das Programm für klein und groß. Auf der Bühne im Antonierhof spielt die Memminger Band "borte" Indie-Folk, auf der Wiese erfüllt eine Handpan-Performance von Mrzyk & Co. den Martin-Luther-Platz und der mehrfach mit internationalen Preisen bedachte Magier Louis von Eckstein überrascht sowohl auf der Bühne als auch ganz nah am Publikum große und kleine Gäste mit verblüffender Zauberkunst. Die Stadtbibliothek öffnet ihre Türen für die Meile-Ausstellung "Portraits in Motion" - der Künstler und Filmemacher Volker Gerling ist anwesend und steht für Fragen und Gespräche bereit. Riesenseifenblasen-Artistin Maria Soellner zeigt, wie man selbst die zauberhaften Gebilde zum Schweben bringt.

Auch ein Magier und eine Riesenseifenblasen-Artistin sind geplant.

Foto: Louis von Eckstein

hochgeladen von Josef Brutscher

Für Erfrischungen und den kleinen Hunger ist gesorgt. Neben Getränken aller Art gibt es Leckereien von "Süße Würze – Street Food & Catering" sowie "Crèpes & Café" aus dem schönen Citroen-Oldtimer.

Offizielle Eröffnung und Willkommenssekt: 19 Uhr durch Oberbürgermeister Manfred Schilder. Bei Regen findet die Eröffnung mit leicht eingeschränktem Programm im Antoniersaal statt.