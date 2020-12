In der Gesprächsreihe „Kultur - In Zeiten von Corona“ wollen wir Jusos Memmingen-Unterallgäu mit unseren Gästen über Kultur und ihren Wert reden.

In Zeiten, in denen eine Gesellschaft von einer Spaltung bedroht ist,

In denen Europa mit einer gemeinsamen und würdevollen Flüchtlingspolitik hadert,

ein demokratisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika seinem eigenen Land Wahlbetrug vorwirft

und gleichzeitig ein fürs bloße Auge unsichtbarer und somit abstrakter Gegner die Welt in eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise wirft,

stellt sich umso mehr die Frage:

Nach welchen Werten wollen wir, als Gesellschaft, leben und handeln?

Der Raum, in dem die Frage nach Humanismus immer gestellt wird, in dem wir diskutieren, träumen, Trost finden, uns vergewissern, infrage stellen, leiden und lieben, ist der Raum, den Kunst und Kultur uns bieten.

Dieser Raum, der leider viel zu oft als „Freizeit“ oder „Luxus“ betitelt wird, ist der Raum, der uns immer schon durch und aus Krisen geführt hat.

Kunst ist nicht nur Identität.

Kunst ist Reflexion und Mut.

Kunst ist Empathie und Nahrung.

Sie zeigt, wer wir sein wollen!

Das erste Online-Gespräch mit dem Titel "Theater in der (Corona)Krise" fand am 7.12.2020 unter der Moderation von Regina Leenders statt.

Zu Gast war Martin Valdés-Stauber, Stadtrat aus Kaufbeuren und Dramaturg an den Münchner Kammerspielen.

Das Gespräch ist auf YouTube zu sehen: https://youtu.be/R2KMexrG8C8

Das nächste Gespräch der Reihe findet am 14.12.2020 um 19 Uhr mit Leo Hiemer zum Thema "Erinnerungskultur im Allgäu" statt.

Anmeldungen bitte bis zum 13.12.2020 an Regina.Vogel90@gmail.com .