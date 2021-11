An den kommenden vier Samstagen, den Advents-Samstagen (27.11., 04.12., 11.12. und 18.12.2021) bietet die Stadt Memmingen wieder kostenlose Busfahrten im Stadtgebiet Memmingen an. "Damit haben wir zum einen die Möglichkeit geschaffen, dass die Bürgerschaft an den vier Samstagen ohne Kosten mit dem Bus in die Innenstadt gelangt und zum anderen die Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr selbst kennenlernen kann", freut sich Oberbürgermeister Manfred Schilder. Die Aktion soll auch das Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt fördern.

Auch Trunkelsberg und Memmingerberg sind dabei

Kostenlos Busfahren gilt auf allen Linien des Stadtverkehrs und denen des Regionalverkehrs im Stadtgebiet. "Somit können die Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt fahren", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auch die Gemeinden Trunkelsberg und Memmingerberg beteiligen sich demnach an diesem Angebot.

Die kostenlosen Memminger Buslinien:

Linie 1 (Berliner Freiheit-ZOB-Waldfriedhof-Kalkerfeld)

Linie 2 (Hühnerberg-Klinikum-ZOB-Memminger Osten, Memmingerberg)

Linie 3 (Eisenburg, Amendingen, Trunkelsberg)

Linie 5 (Dickenreishausen und Buxhach/Hart)

Linien 250, 959, 963 (Steinheim) nicht Heimertingen

Linie 955 (ab Oberried) nicht Benningen

Linie 964 (ab Buxheimer Straße) nicht Buxheim

Linie 965 (ab Dickenreis) nicht Woringen

Linie 966 (ab Ferthofen, Volkratshofen, Hart)

Die Kosten für die Fahrscheine übernimmt die Stadt Memmingen, bzw. die Gemeinden Trunkelsberg und Memmingerberg. Die gesamte Regelung steht unter dem Vorbehalt, dass keine entgegenstehenden einschränkenden Regelungen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie ergehen.