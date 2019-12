Das Memminger Krankenhaus wird zum 1. Januar 2020 in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Das hätten die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, heißt es in der Allgäuer Zeitung.



Demnach sei das Kommunalunternehmen dann rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch von der Kommune getrennt. Damit habe die Klinik wirtschaftlich mehr Spielraum und könne flexibler handeln. Die Stadt bleibt aber weiterhin Träger der Klinik.

Die Umwandlung in ein Kommunalunternehmen sei "allein schon wegen der Größe des Klinikums sinnvoll", so die Zeitung. Von den rund 2.300 Mitarbeitern der Stadt seien rund 1.300 Menschen im Krankenhaus tätig. Maximilian Mai, der momentane Klinik-Verwaltungsleiter, wird laut Kämmerer voraussichtlich Vorsitzender des Kommunalunternehmens.

Für die Mitarbeiter im Klinikum werde sich nichts ändern, so Oberbürgermeister Manfred Schilder. Bisher werde das Krankenhaus als Regiebetrieb geführt – also wie eine Abteilung innerhalb der Stadtverwaltung, heißt es weiter in der Zeitung.

Bereits im Februar hatte der Stadtrat über die Umwandlung beraten.