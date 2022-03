In den vergangenen 24 Stunden ist erneut ein Patient am Klinikum Memmingen an Corona gestorben. Das Klinikum gab das in einer Pressemitteilung bekannt. Angaben zum Geschlecht, Alter und Wohnort der Person machte das Krankenhaus nicht. Bereits am Montag meldete das Klinikum Memmingen einen Patienten, der nach einer Corona-Infektion gestorben ist.

Acht Corona-Patienten auf Intensivstation

Aktuell werden am Klinikum Memmingen 39 Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt. Darunter sind drei Kinder. 31 der Patienten befinden sich auf der normalen Station. Acht Erwachsene werden auf der Intensivstation behandelt, so das Klinikum.