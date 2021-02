Das gab es noch nie am Klinikum Memmingen: Innerhalb eines Wochenendes sind auf der Geburtsstation gleich vier Zwillingspärchen geboren worden. Selbst für den erfahrenen Chefarzt Dr. Felix Flock sei das eine kleine Sensation gewesen, so das Klinikum in einer Mitteilung.

„Da waren wir schon sehr überrascht“, verkündet Flock. „Normalerweise kommt – statistisch gesehen – auf 85 Einlingsgeburten eine Zwillingsgeburt. Am Wochenende dagegen lag die Quote der Zwillingsgeburten bei 25 Prozent.“

Eine Frühgeburt

Laut dem Klinikum freue sich das gesamte Team, über die Geburten. Alle Neugeborenen und die Eltern seien wohlauf. Drei der insgesamt vier Entbindungen seien Spontangeburten gewesen. Nur in einem Fall habe es sich um eine extreme Frühgeburt gehandelt. Trotzdem seien beide Kinder auf einem guten Weg, so das Krankenhaus. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Klinikum Memmingen übrigens 2.127 Geburten - so viele wie nie zuvor.