Das corona-bedingte Angebot des städtischen Info-Telefons für Bürgerinnen und Bürger in Memmingen endet am 30. Juni 2020. Die Corona-Pandemie brachte viele neue, vorübergehende Regelungen mit sich und es war nicht immer einfach, den Überblick zu bewahren. Beim Info-Telefon der Stadt sind seit 19. März über 1.500 Anrufe eingegangen. Die Fragen waren vielfältig. Es ging etwa um die Zahl der Personen, die sich treffen dürfen, ob man in ein anderes Bundesland fahren darf, von wem Kinder betreut werden dürfen, wie viele Trauergäste an einer Beerdigung teilnehmen können, wie Sportstunden wieder angeboten werden dürfen oder ob man wieder reisen darf.

Beerdigungen

An Trauerfeiern auf dem Waldfriedhof können in der Aussegnungshalle maximal 40 Personen, im Freien bis zu 200 Personen teilnehmen. In der Aussegnungshalle besteht die Maskenpflicht nur auf dem Weg zum Sitzplatz und beim Verlassen der Halle. Im Sitzen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Im Freien wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

