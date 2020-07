Eigentlich hätte am Samstag, 18. Juli 2020, der Fischertag in Memmingen stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Krise sagte der Vorstand des Fischertagsvereins das Fest bereits Anfang April ab. Deshalb gibt es in diesem Jahr auch keinen neuen Fischerkönig. "Walter IV., der Taucher" geht somit als erster Regent in die Geschichte des Fischertags ein, der zwei Jahre im Amt bleibt, berichtet die Memminger Zeitung.

