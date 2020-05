Das Jugendschöffengericht in Memmingen hat zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Darüber berichtet die Memminger Zeitung (MZ).

Demnach trafen die beiden Männer und die damals 24-Jährige Frau in der Nacht auf den 6. Januar 2019 aufeinander. Als die beiden Männer die 24-Jährige nach Hause fuhren, hielten sie auf einem Feldweg in Woringen an, weil die Frau pinkeln musste. Danach stieg der Beifahrer zu der Frau nach hinten. Zuerst küsste er sie, was für die Frau offenbar in Ordnung war. Dann kam es zum Geschlechtsverkehr mit den beiden Männern. Damit war die Frau aber nicht mehr einverstanden, so die MZ. Als ein Schneepflug vorbeikam, mussten die Drei weiterfahren. In der Nähe von Bad Grönenbach soll sich das Geschehen wiederholt haben.

Laut MZ hatte die 24-Jährige Probleme, sich an das Geschehen genau zu erinnern. Auf Nachfrage des Richters meinte sie außerdem, dass sie nicht mehr wisse, ob sie den beiden Männern gesagt oder verdeutlicht habe, dass sie mit den Handlungen nicht einverstanden gewesen sei.