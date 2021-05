Jede Minute einen Test. So das Fazit der ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen/Unterallgäu im Schnelltestzentrum am Pfingstsonntag. Während der zwei-stündigen Öffnungszeit besuchten 117 Personen das Einsatz- und Ausbildungszentrum der DLRG an der Mammostraße in Memmingen. Insgesamt acht Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Schon früh am Pfingstmorgen zeichnete sich eine hohe Nachfrage für die Corona-Schnelltests am Pfingstsonntag ab. Dies führte dazu, dass die DLRG im Laufe des Vormittages eigentlich ausgebucht gewesen wären. Kurzfristig entschieden sich die Verantwortlichen die Kapazitäten zu erhöhen und eine zweite „Teststraße“ zu besetzten. Für den Besucherandrang wurden weitere ehrenamtliche Helfer requiriert und mit Öffnung des Buchungssystems für weitere Terminvereinbarungen stand einem erfolgreichen Testnachmittag nichts im Wege. Alle Testwilligen wurden negativ getestet.

„Das wir so kurzfristig noch Helfer, insbesondere an einem Feiertag, einbinden konnten und damit die hohe Nachfrage reibungslos und ohne große Wartezeiten befriedigen konnten, lässt mich sehr stolz auf unsere Ehrenamtlichen blicken. 117 Tests in nur zwei Stunden ist sicherlich außergewöhnlich“, so Tobias Weimer, der Leiter des DLRG Schnelltest-Zentrums.

Die DLRG testet immer mittwochs, freitags und sonntags jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr. Eine Anmeldung unter https://memmingen.dlrg.de beschleunigt den Prozess. Eine Testung ist aber auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.